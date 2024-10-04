У Новосибірську спалили управління ФСБ: відео від ГУР

У розвідці зазначили, що схожих подій всередині держави-агресора стається дедалі більше.

У російському Новосибірську 3 жовтня спалили обласне управління ФСБ.

Про це повідомило ГУР Міноборони України, яке також опублікувало відео підпалу.

За даними розвідки, 3 жовтня у місті Новосибірськ згоріло обласне управління ФСБ. У вибите вікно приміщення закинули легкозаймисту суміш та підпалили.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі", – зазначили в ГУР.

У Новосибірську спалили управління ФСБ Росії

До слова, в ніч проти 4 жовтня у Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілась місцева нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт".

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