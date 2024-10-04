Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

  • БпЛА на Одещині! Курсом на північ. 
  • БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.
  • БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація