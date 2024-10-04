Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.
- БпЛА на Одещині! Курсом на північ.
- БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.
- БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.
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