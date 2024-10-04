Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

БпЛА на Одещині! Курсом на північ.

БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.

БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

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