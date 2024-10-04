Чим корисні американські дрони Switchblade 600, які виготовлятимуть в Україні: пояснення експерта

Дрон можна розгорнути за кілька хвилин після потреби привести його в дію.

Американська компанія AeroVironment повідомила про намір виготовляти дрони-камікадзе Switchblade 600 в Україні. Без дозволу американського уряду, на отримання якого потрібно до дев’яти місяців, виробництво не розпочнуть.

Експерт Defense Express Валерій Рябих пояснив, чим ці дрони корисні на полі бою та про те, як їх можуть модернізувати.

Дрони-камікадзе Switchblade 600 - Це зброя груп спеціального призначення й тих, хто може діяти в тилу противника. Це засіб, який швидко налаштовується.

"Дрон можна розгорнути за кілька хвилин після потреби привести його в дію. Він може працювати як під час виявлення цілі, так і в пошуковому режимі", — розповів Валерій Рябих.

За словами експерта, Switchblade 600 після запуску здійснює політ, який контролює оператор на відстані до 40 км. Загалом цей дрон може перебувати в повітрі до 40 хв й літати на відстань до 80 км. Дрон переміщається полем бою зі швидкістю до 185 км/год.

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"Початково він був розрахований на знищення важкої бронетехніки, зокрема, танків. Водночас як зауважив Рябих, американців здивувало, що українські воїни знищували ним інші важливі цілі росіян. Наприклад — радіолокаційні станції чи системи ППО", - вказано в повідомленні.

Крім того, за його словами, ці дрони мають систему керування вогнем зі зворотним зв’язком, коли оператор може керувати боєприпасом вручну.

"Також Switchblade 600 може переходити в автономний режим, коли заходить у зону дії засобів РЕБ. Рябих каже, що ці дрони мають все необхідне для проходження систем РЕБ", - додали у виданні.

Раніше ми повідомляли, що Україна може наростити виробництво дронів до 1,5 млн на рік - Defense Express.

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