В Одессе прогремели взрывы — СМИ

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога.

В Одессе в ночь на 5 октября раздались взрывы.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Взрыв в городе раздался около 01:30 ночи, через несколько минут раздался повторный взрыв.

Перед взрывами в Одессе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские захватчики в ночь на 5 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия получила новые возможности для производства беспилотников Shahed.

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