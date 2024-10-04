В Одессе раздался взрыв — Труханов

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В ночь на 4 октября в Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.
Глава города призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.
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