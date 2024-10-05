В Сумской области прогремело 84 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Ямпольская общины.
- Эсманьское общество: враг бил из минометов (10 взрывов).
- Великописаревское общество: осуществлен обстрел из танка (10 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).
- Белопольское общество: зафиксирован пуск КАБ (10 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Николаевская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
- Глуховское общество: были удары FPV дронами (3 взрыва).
- Свеское общество: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), FPV дронами (4 взрыва), КАБ (3 взрыва).
- Новослободская община: 14 мин сбросил враг на территорию общины. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).
- Краснопольское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская община: совершены удары FPV дронами (11 взрывов).
- Ахтырская община: зафиксирован ракетный удар (1 взрыв). Травмировано одно гражданское лицо.
- Ямпольское общество: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по Харькову.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики утром обстреляли Запорожье КАБами.
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