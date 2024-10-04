Захватчики утром обстреляли Запорожье КАБами

Часть авиабомб до города не долетела и упала в пригороде.

Российские захватчики утром, 4 октября, нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что вражеская тактическая авиация совершила несколько пусков управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.

Мониторинговые каналы сообщают, что часть авиабомб до города не долетела и упала в пригороде.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия наращивает силы в Запорожском направлении и готовит штурмовые действия.

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