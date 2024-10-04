Загарбники зранку обстріляли Запоріжжя КАБами

Частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.

Російські загарбники зранку, 4 жовтня, завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що ворожа тактична авіація здійснила декілька пусків керованих авіаційних бомб в напрямку Запоріжжя.

Моніторингові канали повідомляють, що частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія нарощує сили на Запорізькому напрямку і готує штурмові дії.

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