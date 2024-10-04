Загарбники зранку обстріляли Запоріжжя КАБами

Частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.
Російські загарбники зранку, 4 жовтня, завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повідомляється, що ворожа тактична авіація здійснила декілька пусків керованих авіаційних бомб в напрямку Запоріжжя.
Моніторингові канали повідомляють, що частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія нарощує сили на Запорізькому напрямку і готує штурмові дії.
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