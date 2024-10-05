Тегеран готов к мирной инициативе в Ливане, но есть условия

Тегеран открыт для мирных инициатив в Ливане, если остановятся атаки на Газу.

Иран открыт до прекращения огня в Ливане, если Израиль остановит бомбардировки Газы, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Об этом пишет Politico.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Бейрут.

"Тегеран открыт для поддержки усилий по достижению прекращения огня в Ливане, если Израиль остановит свои бомбардировки Газы", – сказал Аббас Арагчи во время своего визита в Бейрут. Это стало первым визитом высокопоставленного иранского чиновника в Ливан после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Арагчи подчеркнул важность дипломатических усилий по поддержке Ливана и региона в противостоянии израильской агрессии. Лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, также высказал мнение о законности баллистических атак Ирана по Израилю, утверждая, что это ответ на действия Тель-Авива.

Это заявление состоялось на фоне усиления израильских авиаударов по "Хезболлу", что создает напряженную ситуацию в регионе и повышает риск дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, издание BILD сообщило, что иранские танкеры покинули район у острова Харк и вышли в международные воды из-за угрозы удара Израиля по крупнейшему нефтяному терминалу Ирана, последовавшему после массированного удара с Тегерана.

Также издание BILD сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае агрессии. Он также раскритиковал Джо Байдена за мягкую позицию по Ирану.

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