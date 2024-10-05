Під Донецьком ЗСУ ліквідували 6 офіцерів КНДР — ЗМІ

Загалом під час удару було ліквідовано понад два десятки ворожих солдатів та офіцерів.

В районі тимчасово окупованого Донецька внаслідок удару було ліквідовано понад 20 ворожих військових, серед яких шість офіцерів з КНДР. Ще твоє представників Північної Кореї зазнали поранень.

Про це інформує Kyiv Post.

Видання пише, що північнокорейські військовослужбовці прибули на окуповані території України для того, щоб "провести переговори з російськими колегами".

Джерела видання у розвідці розповіли, що удар був завданий Силами оборони по території, які контролюють російські загарбники.

Повідомляється, що загалом під час удару було ліквідовано понад два десятки ворожих солдатів та офіцерів.

У російських соцмережах зʼявились повідомлення про те, що перед ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку свого особового складу до штурмових дій та оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея постачає Росії половину артилерійських снарядів з числа тих, які російські загарбники використовують для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили нові санкції проти Росії та Північної Кореї.

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