Кози в обмін на зброю: Москва зробила Пхеньяну подарунок

Після червневої зустрічі двох диктаторів – президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ына – Москва та Пхеньян уклали широкомасштабну угоду, яка охоплює, зокрема, оборону, торгівлю, освіту, сільське господарство та туризм. І ось тепер Москва зробила Пхеньяну подарунок – 447 кіз, ймовірно, на подяку за постачання зброї для війни в Україні.

Про це пише Politiko з посиланням на прес-реліз Россільгоспнагляду.

Кози, експортовані з Ленінградської області Росії, є першою партією сільськогосподарських тварин, яких Росія має намір поставити до Північної Кореї. Тварин відправили до північнокорейського міста Расон, де звели великі козячі ферми, щоб вони забезпечили молочними продуктами місцевих дітей.

Таким чином, північнокорейська влада намагається зменшити нестачу продовольства в країні, яка стала наслідком політичних рішень режиму і ще більше посилилася під час пандемії COVID-19.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 40% населення (10,7 із 25,9 млн) Північної Кореї голодує, а у 18% дітей спостерігаються порушення росту та розвитку через хронічне недоїдання.

Нагадаємо, Північна Корея відкрито підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році й неодноразово звинувачувалася в постачанні зброї до РФ, зокрема ракет KN-23. Однією з таких ракет 11 серпня росіяни вбили чотирирічного хлопчика та його батька у Київській області.

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