Козы в обмен на оружие: Москва сделала Пхеньяну подарок 

После июньской встречи двух диктаторов – президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – Москва и Пхеньян заключили широкомасштабное соглашение, охватывающее, в том числе, оборону, торговлю, образование, сельское хозяйство и туризм. И вот теперь Москва сделала Пхеньяну подарок – 447 коз, вероятно, в благодарность за поставки оружия для войны в Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-релиз Россельхознадзора.

Козы, экспортированные из Ленинградской области России, представляют собой первую партию сельскохозяйственных животных, которых Россия намерена поставить в Северную Корею. Животных отправили в северокорейский город Расон, где построили большие козьи фермы, чтобы они обеспечили молочными продуктами местных детей.

Таким образом северокорейские власти пытаются уменьшить нехватку продовольствия в стране, которая стала следствием политических решений режима и еще больше усугубилась во время пандемии COVID-19.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 40% населения (10,7 из 25,9 млн) Северной Кореи голодает, а у 18% детей наблюдаются нарушения роста и развития из-за хронического недоедания.

Напомним, Северная Корея открыто поддержала полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и неоднократно обвинялась в поставках оружия в РФ, в том числе ракет KN-23. Одной из таких ракет 11 августа россияне убили четырехлетнего мальчика и его отца в Киевской области.

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