Почему РФ снова использует ракеты КНДР: в Defense Express проанализировали запуски KN-23

В ночь на воскресенье, 11 августа российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, были использованы четыре ракеты KN-23 производства Северной Кореи. Это стало третьим эпизодом применения северокорейского оружия после пятимесячной паузы.

Об этом пишет Defense Express.

Четыре баллистических ракеты KN-23 были запущены этой ночью из района Воронежа. Одна из них попала в жилой дом в Киевской области, в результате чего погиб 4-летний мальчик и его отец. Еще три человека получили ранения.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что хотя KN-23 "редко достигают желаемых целей", они "составляют серьезную угрозу" мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Аналитики издания отметили, что российская армия пять месяцев вообще не применяла KN-23, а теперь возобновила их использование и увеличивает интенсивность запусков.

Первый эпизод применения KN-23 после паузы произошел 31 июля. Тогда ракета не долетела до цели. Второй случай зафиксировали 6 августа – одна из ракет КНДР развалилась прямо в воздухе и упала под Броварами.

"На этом фоне можем предположить, что эту паузу в 5 месяцев враг мог использовать для работ по доработке или для наработки новой тактики использования этого вооружения для ударов по Украине", — отметили в Defense Express.

Напомним, Зеленский отреагировал на удар северокорейской ракеты по Киевщине. Президент отметил необходимость получения разрешения на использование западного оружия для контрударов по территории страны-агрессора.

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