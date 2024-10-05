Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на його вихідний статус, сприятливий для будь-яких починань – успіх гарантований.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт – вважається, що він приносить радість у будинок.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко можуть перейти в хронічну стадію, тому важливо розпочати лікування після появи перших симптомів.

Харчування дня: необхідно відмовитись від калорійної їжі та м'ясних продуктів.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям потрібно відмовитися.

Магія та містика дня: можна знімати псування зроблене додому, господарство, бізнес та торгівлю.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими, але збуваються нескоро – через кілька років. Але це не означає, що на них не варто звертати увагу.

Дачні роботи дня: прекрасний день для будь-яких робіт у саду та на присадибній ділянці, але тільки в тому випадку, якщо вони є творчими.

Табу дня: не можна рвати квіти, рубати дерева та виривати рослини з коренем.

Цитата дня: «Якщо хочеш знайти добро, уважно вивчи зло»(Томас Харді).

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