Астрологический прогноз на 5 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря на его выходной статус, благоприятен для любых начинаний – успех им гарантирован.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит – считается, что он приносит в дом радость.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому важно приступить к лечению после появления первых симптомов.

Питание дня: необходимо отказаться от калорийной пищи и мясных продуктов.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу сделанную на дом, хозяйство, бизнес и торговлю.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими, но сбываются нескоро – через несколько лет.. но это не значит, что на их не стоит обращать внимание.

Дачные работы дня: прекрасный день для любых работ в саду и на приусадебном участке, но только в том случае, если они являются созидательными.

Табу дня: нельзя рвать цветы, рубить деревья и вырывать растения с корнем.

Цитата дня: «Если хочешь найти добро, внимательно изучи зло» (Томас Харди).

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