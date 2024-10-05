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Астрологический прогноз на 5 октября

Астрологический прогноз на 5 октября

Древо познания - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, несмотря на его выходной статус, благоприятен для любых начинаний – успех им гарантирован. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит – считается, что он приносит в дом радость. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому важно приступить к лечению после появления первых симптомов. 

Питание дня: необходимо отказаться от калорийной пищи и мясных продуктов. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу сделанную на дом, хозяйство, бизнес и торговлю. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими, но сбываются нескоро – через несколько лет.. но это не значит, что на их не стоит обращать внимание. 

Дачные работы дня: прекрасный день для любых работ в саду и на приусадебном участке, но только в том случае, если они являются созидательными.

Табу дня: нельзя рвать цветы, рубить деревья и вырывать растения с корнем. 

Цитата дня: «Если хочешь найти добро, внимательно изучи зло» (Томас Харди). 

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