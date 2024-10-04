КНДР постачає Росії половину снарядів для війни проти України - The Times

Снаряди КНДР низької якості, але Росія отримує їх дуже багато.

Північна Корея постачає Росії половину артилерійських снарядів з числа тих, які російські загарбники використовують для війни проти України.

Про це інформує The Times із посиланням на дані західної розвідки.

Джерела видання повідомили, що Росія потрапила у залежність від постачання зброї від КНДР після того, як кремлівський диктатор Путін особисто приїхав до Пхеньяну.

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Західні розвідки вказують, що північнокорейські снаряди низької якості, але їх величезна кількість дозволяє Росії досягати успіхів на полі бою.

Разом тим, як розповів співрозмовник видання, Росія зазнає суттєвих втрат на війні проти України, зокрема 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ.

Джерела видання повідомили, що. У РФ немає сил одночасно захопити Покровськ та відтіснити сили ЗСУ з Курської області. Для цього необхідно проводити нову масову мобілізацію, але влада РФ на це не хоче йти.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", – додало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин пригрозив США та Південній Кореї ядерною зброєю у разі нападу.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили нові санкції проти Росії та Північної Кореї.

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