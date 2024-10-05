Под Донецком ВСУ ликвидировали 6 офицеров КНДР — СМИ

Всего при ударе было ликвидировано более двух десятков вражеских солдат и офицеров.

В районе временно оккупированного Донецка в результате удара было ликвидировано более 20 вражеских военных, среди которых шесть офицеров из КНДР. Еще твои представители Северной Кореи получили ранения.

Об этом информирует Kyiv Post.

Издание пишет, что северокорейские военнослужащие прибыли на оккупированные территории Украины для того, чтобы "провести переговоры с российскими коллегами".

Источники издания в разведке рассказали, что удар был нанесен Силами обороны по территории, контролируемой российскими захватчиками.

Сообщается, что всего при ударе было ликвидировано более двух десятков вражеских солдат и офицеров.

В российских соцсетях появились сообщения о том, что перед ударом россияне демонстрировали представителям КНДР подготовку своего личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея снабжает России половиной артиллерийских снарядов из числа тех, которые российские захватчики используют для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели новые санкции против России и Северной Кореи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.