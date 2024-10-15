Росія формує батальйон з громадян Північної Кореї - ЗМІ

батальйон формують на базі бурятської бригади.
У Російській Федерації на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", який укомплектований громадянами Північної Кореї.
Про це повідомив співрозмовник у воєнній розвідці в коментарі LIGA.net.
За даними джерела, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.
У розвідці вважають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська на території РФ.
Нагадаємо, видання Kyiv Post повідомило, що внаслідок одного з ракетних ударів по окупованій території Донеччини загинули 20 російських військових. Серед них було шестеро офіцерів з КНДР. Ще троє північнокорейських військовослужбовців дістали поранення.
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