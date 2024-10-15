Чи існує загроза наступу на півдні: експерт дав відповідь

Російські окупанти робитимуть спроби наступати на півдні.

Про це заявив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA, відповідаючи на запитання, чи має він негативний прогноз щодо півдня.

"Спроби наступати будуть. Є такий населений пункт на межі двох областей, Запорізької та Донецької, – Новодарівка. Вони можуть спробувати пройтися вглиб материка в напрямку траси Курахове – Запоріжжя, обрізати цю дорогу, перекрити нам сполучення, змусити нас відійти від Курахового та швидко захопити значну частину території, не докладаючи шалених зусиль", – зазначив він.

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Ступак додав, що таким чином ворог може перерізати шлях.

Експерт висловив сподівання, що військове керівництво знає про цю небезпеку та вживає необхідних заходів.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников висловив думку, що в Україні й надалі знижуватимуть мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією триватиме ще декілька років.

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