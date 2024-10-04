Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї – Kyiv Post

На Донеччині внаслідок ракетного удару ЗСУ загинули шестеро військових з КНДР, які прибули "обмінюватися досвідом" з росіянами.

Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 ворожих військових. Серед них, зокрема, були ліквідовані не лише окупанти, а й офіцери армії КНДР.

Про це пише Kyiv Post.

За даними джерел видання, північнокорейські військові прибули на окупований Донбас нібито "для обміну досвідом з росіянами". Унаслідок удару шестеро офіцерів з КНДР були ліквідовані. Ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначає, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували військовим з КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.