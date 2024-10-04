Арештоване турецьке судно відбуксирували до порту Рені: відео

На морському судні було шість іноземних членів екіпажу та капітан.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з МЗС та Мінвідновлення успішно вирішили питання щодо арештованого морського судна, яке належить турецькій компанії.

Про це повідомили в пресслужбі АРМА.

З цього приводу в АРМА було проведено робочу нараду, після чого Агентство терміново звернулося до віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. За сприяння урядовця було досягнуто позитивне рішення, яке забезпечує як збереження арештованого активу, так і дотримання вимог законодавства.

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Арештоване в рамках кримінального провадження судно, на якому було шість іноземних членів екіпажу та капітан, стояло на рейді 64 км від порту Рені. Зараз його вдалося відбуксирувати до порту Рені.

В АРМА висловили подяку всім залученим сторонам за їхнє піклування та захист громадян, особливо іноземних, чиє життя та здоров'я були пріоритетом.

“Окрема подяка представникам дипломатичних установ Азербайджанської та Турецької Республік. Ваша конструктивна співпраця та активна участь у переговорах були ключовими для досягнення взаємовигідного рішення”, - йдеться у повідомленні.

Арештоване турецьке судно відбуксирували до порту Рені

Нагадаємо, минулого року турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.

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