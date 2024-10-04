Арестованное турецкое судно отбуксировали в порт Рени: видео

На морском судне было шесть иностранных членов экипажа и капитан.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с МИДом и Минвосстановлением успешно решили вопрос относительно арестованного морского судна, принадлежащего турецкой компании.

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

По этому поводу в АРМА было проведено рабочее совещание, после чего Агентство срочно обратилось к вице-премьер-министру по восстановлению – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе. При содействии чиновника было достигнуто положительное решение, обеспечивающее как сохранение арестованного актива, так и соблюдение требований законодательства.

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Арестованное в рамках уголовного производства судно, на котором находились шесть иностранных членов экипажа и капитан, стояло на рейде 64 км от порта Рени. Сейчас его удалось отбуксировать в порт Рени.

В АРМА выразили благодарность всем привлеченным сторонам за их заботу и защиту граждан, особенно иностранных, чья жизнь и здоровье были приоритетом.

“Отдельная благодарность представителям дипломатических учреждений Азербайджанской и Турецкой Республик. Ваше конструктивное сотрудничество и активное участие в переговорах были ключевыми для достижения взаимовыгодного решения", — говорится в сообщении.

Арестованное турецкое судно отбуксировали в порт Рени

Напомним, в прошлом году турецкое грузовое судно взорвалось на мини у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

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