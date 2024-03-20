Конфискованную яхту Медведчука готовят к продаже: стоимость впечатляет

Аукцион будет проходить по английской модели и в случае отсутствия покупателей будет объявляться повторно.

По состоянию на 2020 год страховая стоимость яхты Royal Romance, конфискованной у бывшего нардепа и предателя Украины Виктора Медведчука, составила 137 млн евро. Ее рыночную стоимость определит организатор аукциона по ее продаже, которого АРМА выберет по результатам конкурса.

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА по евроинтеграции Григол Катамадзе, передает Укринформ.

Во время прямой трансляции заседания комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора заместитель председателя АРМА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Станислав Петров подчеркнул, что основная цель аукциона — получить от продажи этого актива “как можно больше денег в бюджет и направить их на усиление обороноспособности нашей государства”.

Аукцион будет проходить по английской модели и в случае отсутствия покупателей будет объявляться повторно.

Напомним, одну из самых дорогих яхт мира, принадлежащую куму Путина Виктору Медведчуку, арестовали весной 2022-го, а в феврале 2024 года Кабмин согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов реализацию яхты.

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