Яхту Медведчука стоимостью 200 млн долларов передадут Украине: где судно находится сейчас

Огромную яхту предателя Украины Виктора Медведчука "Royal Romance", арестованную в прошлом году в Хорватии, вскоре передадут Украине.

Об этом заявила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

По ее словам, соответствующее решение было принято Окружным судом города Сплит. Хорватские власти заверили, что ожидают скорейшей передачи роскошного судна Украине и не видят для этого правовых препятствий.

"Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия — руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины Франо Матушичем уведомлено о принятии Окружным судом г. Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Получено заверение, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует", — сообщила Елена Дума.

В настоящее время судно находится в Хорватии, но временно отчалило для подтверждения его технической способности, плавучести и работы двигателей.

"Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта с участием полицейских Хорватии", — отметила руководитель АРМА.

Напомним, Виктор Медведчук имел в собственности 92-метровую яхту Royal Romance, которая входит в пятерку самых больших яхт мира. Примерная стоимость – около $210 млн. В марте 2022 года хорватская полиция арестовала яхту, а 11 апреля суд передал ее АРМА.

После этого Кабмин принял механизм, позволяющий АРМА продать арестованную яхту Медведчука стоимостью 200 млн евро.

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