Яхту Медведчука вартістю 200 млн доларів передадуть Україні: де судно перебуває зараз

Величезну яхту зрадника України Віктора Медведчука "Royal Romance", арештовану минулого року в Хорватії, невдовзі передадуть Україні.

Про це заявила очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

За її словами, відповідне рішення ухвалив Окружний суд міста Спліт. Хорватська влада запевнила, що очікує якнайшвидшого передавання розкішного судна Україні та не бачить для цього правових перешкод.

"Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м. Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує", - повідомила Олена Дума.

Нині судно перебуває у Хорватії, але тимчасово відчалило для підтвердження його технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів

"Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії", - зауважила керівниця АРМА.

Нагадаємо, Віктор Медведчук мав у власності 92-метрову яхту Royal Romance, яка входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість – близько $210 млн. У березні 2022 року хорватська поліція заарештувала яхту, а 11 квітня суд передав її АРМА.

Після цього Кабмін ухвалив механізм, що дозволить АРМА продати арештовану яхту Медведчука вартістю 200 млн євро.

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