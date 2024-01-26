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ЗСУ за допомогою колісного дрона підірвали міст у тилу ворога (відео)

ЗСУ за допомогою колісного дрона підірвали міст у тилу ворога (відео)

ЗСУ за допомогою колісного дрона підірвали міст у тилу ворога (відео)

Колісний дрон ЗСУ підірвав міст у тилу ворога

З логістикою в окупантів будуть дедалі більші проблеми.

Нашим бійцям вдається створити проблеми ворогові у самому тилу. Так, український колісний дрон зайшов до нього й підірвав міст. Позитивне відео роботи надійного помічника ЗСУ показали українські військові.

Кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

ЗСУ за допомогою колісного дрона підірвали міст у тилу ворога

ЗСУ за допомогою колісного дрона підірвали міст у тилу ворога

Раніше бійці 63-ї окремої механізованої бригади потужно відпрацювали по окупантах. Так, одразу чотири танки провели контратаку та накрили вогнем російські позиції біля Ямполівки, що на Донеччині.

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