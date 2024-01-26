ВСУ с помощью колесного дрона взорвали мост в тылу врага (видео)

С логистикой у окупантов будут все большие проблемы.

Нашим бойцам удается создать проблемы врагу в самом тылу. Да, украинский колесный дрон зашел к нему и взорвал мост. Позитивное видео работы надежного помощника ВСУ показали украинские военные.

Кадры опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

ВСУ с помощью колесного дрона подорвали мост в тылу врага

Ранее бойцы 63-й отдельной механизированной бригады мощно отработали по оккупантам. Так, сразу четыре танка провели контратаку и накрыли огнем российские позиции возле Ямполевки Донецкой области.

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