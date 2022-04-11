Суд передав АРМА арештовану яхту Медведчука

Арешт наклали відповідно до санкцій ЄС проти посадовців, пов’язаних з агресією РФ.

Суд передав арештовану яхту Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).

Про це повідомляє Transparency Ukraine у Twitter.

Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року арештували. На той момент п’ятипалубна яхта перебувала у порту міста Рієка в Хорватії. 11 квітня Личаківський райсуд Львова передав яхту АРМА.

⚡️⚡️⚡️ Суд передав АРМА яхту Медведчука.



Сьогодні слідчий суддя Личаківського райсуду Львова виніс рішення про передачу яхти «Royal Romance» Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами.



У березні на яхту кума путіна було накладено арешт. pic.twitter.com/r2jqdRgGaW — Transparency Ukraine (@TransparencyUA) April 11, 2022

Раніше стало відомо, що в Україні заарештували літак Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

Читайте також: