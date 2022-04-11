Нововведення для водіїв, які будуть діяти в період воєнного стану / pixabay.com

Нововведення для водіїв під час війни: які правила діють

Нововведення для водіїв під час війни: які правила діють

Від 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, а тому держава змушена змінювати деякі правила і закони для пришвидшення певних процесів. Тимчасові зміни торкнулися і правил дорожнього руху. Про нововведення читайте в матеріалі ТСН.ua.

Заборона на використання відеореєстраторів

Для уникнення розголошення інформації противнику про переміщення військових сил України та хід виконання завдань ЗСУ водіям авто- та мототранспорту заборонили використовувати відеореєстратори. Дана заборона діє в усіх регіонах країни, а не лише там, де ведуться активні бойові дії.

Крім цього заборонено вести відео- та фотознімання:

об'єктів загального призначення;

доріг загального користування;

блокпостів;

об'єктів інфраструктури;

переміщення та розташування військ ЗСУ;

укріплень.

Нові правила керування вантажівками

Наразі керувати вантажівками (транспортні засоби категорій С та С1) мають право також і водії, які мають посвідчення категорії В. Нагадаємо, що посвідчення водія категорії В означає, що людина може керувати автотранспортом, вага якого не перевищує 3 500 кг з кількістю сидячих місць (разом з водієм) не більше восьми.

Дане рішення було ухвалене після того, як утворився дефіцит водіїв вантажівок після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Дозвіл їздити з протермінованими водійськими правами

Згідно з новою постановою Кабінету міністрів України водії мають право використовувати протерміновані водійські права (в паперовому або електронному вигляді) на території країни.

Наразі до закінчення війни термін надання адміністративних послуг та видача дозвільних документів призупиняється. Всі зупинені терміни будуть відновлені через місяць після скасування в Україні воєнного стану.

Скасування медичної довідки та проходження іспиту при заміні водійського посвідчення

На період дії воєнного стану скасовано необхідність отримання медичної довідки щодо придатності до керування автотранспортом та проходження іспитів при заміні чи втраті водійського посвідчення. Це рішення було прийнято, щоб уникнути скупчень людей та техніки. Також скасували теоретичний іспит для тих водіїв, які повинні були проходити перепідготовку з категорії В на категорії С чи С1 (за наявності досвіду керування понад трьох років).

Терміни підготовки водіїв вантажівок (категорії С та С1) також були скорочені. Наразі до щоденних годин навчання додали 3 додаткові години (було 2 години - тепер 5 годин).

Протягом року з дня закінчення дії воєнного стану в Україні водії, які будуть мати свідоцтво про закінчення автошколи, зможуть скласти іспити, пройти медичний огляд та отримати водійське посвідчення. Це буде можливим навіть в тому випадку, якщо термін дії свідоцтва на той час вже сплине.