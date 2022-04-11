Зеленський: "Наступні плани Росії – знищення інших держав"

Президент України підкреслив, що Росія планує знищувати й інші держави, як у Європі, так і у Азії.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня виступив перед парламентом Південної Кореї.

У своєму виступі президент України підкреслив, що війна Росії проти України – це лише початок. Країна-агросорка планує знищувати і інші держави, як у Європі, так і в Азії.

"Це зіткнення двох різних світів. Світу звичайних людей, які просто жили мирним життям, просто прагнули гармонії для себе, для своїх дітей. Думали про майбутнє. Та світу людей, спеціально принижених своєю державою протягом десятиліть спеціально загнаних у бідність, та безправ'я, щоб їхня влада могла направити їх на будь які авантюри. На будь яку війну проти сусідів. І це війна Росії не просто на підкорення України. Це тільки перший крок. Спочатку Росія хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, пошматувати її. Хоче знищити усе, що робить нас українцями, робить нас окремою нацією. А потім піти далі, в Європу, далі – в Азію", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що на окупованій українській території російські військові цілеспрямовано шукали вчителів, і будь яких людей, пов'язаних з армією і функціонуванням держави, активістів і журналістів, усіх, хто виховував і захищав національну ідею. Таких людей викрадали та вбивали. Свідомо. Це був наказ. І це була тактика.

"Але Росія тільки почала з України. Наступні кроки їхнього плану – це знищення інших держав. Намагання підкорити ще інші, сусідні народи. Росія хоче домінувати, і вважає, що може зробити це тільки в один спосіб – кинути свою армію, виховану у тотальній безправності, на те, щоб знищити все, що дозволяє жити. Жити іншим народам", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів про нищення інфраструктури міст України.

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