Арестович повідомив, коли почнеться друга хвилю наступу на Донбас

Арестович також зазначив, що росіяни перекидають свої війська до України частинами.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, коли почнеться друга хвилю наступу військ РФ на Донбас.



Про це він сказав 11 квітня у передачі російського правозахисника Марка Фейгіна.

"Що стосується війни, інтрига така – чекаємо приходу другої хвилі на сході. Накопичуються, накопичуються, (війська РФ - ред.), ми про це говорили. Терміни різні: від двох-трьох діб, до семи. Десь у цей період повинні поперти. Другі ешелони, які приїхали з Росії, перекинуті з півночі. Російське командування вже відзначилось у цій війні тим, що воно вводить свої сили частинами. З нездоровою нетерплячістю у стилі "треба ж щось робити". Подивимось. На півдні, від Мар'їнки до Вугледару, вони пройти не можуть. Хоча намагаються", - сказав він.

Також, за його словами, війська РФ продовжують "жати" Маріуполь.

"Так, і героїчно сходили в районі села Олександрівка, це трохи північніше Нової Каховки, в якийсь там наступ поклали роту свою. Певно для того, щоб позначити напрям руху: цей правий берег Дніпра, туди на північ, щоби ми перекидали сили, боялись та не особливо атакували на півдні. Тому що ми там ліземо вперед на півдні", - зазначив він.

Нагадаємо, Арестович озвучив список російських кандидатів на ліквідацію, якщо вони не впораються з завданнями в Україні.

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