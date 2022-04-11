Арестович сообщил, когда начнется вторая волна наступления на Донбасс

Арестович также отметил, что россияне опрокидывают свои войска в Украину частями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда начнется вторая волна наступления войск РФ на Донбасс.



Об этом он сказал 11 апреля в передаче российского правозащитника Марка Фейгина.

"Что касается войны, интрига такая — ждем прихода второй волны на востоке. Накапливаются, накапливаются, (войска РФ — ред.), мы об этом говорили. Сроки разные: от двух-трех суток, до семи. Где-то в этот период должны попереть Другие эшелоны, приехавшие из России, перекинуты с севера.Русское командование уже отметилось в этой войне тем, что оно вводит свои силы частями.С нездоровым нетерпением в стиле "надо же что-то делать". На юге, от Марьинки до Угледара, они пройти не могут. Хотя пытаются", — сказал он.

Также, по его словам, войска РФ продолжают "жать" Мариуполь.

"Да, и героически сходили в районе села Александровка, это чуть севернее Новой Каховки, в какое-то там наступление положили роту свою. Видимо для того, чтобы обозначить направление движения: этот правый берег Днепра, туда на север, чтобы мы опрокидывали силы, боялись и не особо атаковали на юге. Потому что мы там лезем вперед на юге", – отметил он.

Напомним, Арестович озвучил список российских кандидатов на ликвидацию, если они не справятся с задачами в Украине.

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