Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Арестович сообщил, когда начнется вторая волна наступления на Донбасс

Арестович сообщил, когда начнется вторая волна наступления на Донбасс

Дата публикации
Просмотры
8913
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Арестович сообщил, когда начнется вторая волна наступления на Донбасс

Арестович также отметил, что россияне опрокидывают свои войска в Украину частями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда начнется вторая волна наступления войск РФ на Донбасс.

Об этом он сказал 11 апреля в передаче российского правозащитника Марка Фейгина.

"Что касается войны, интрига такая — ждем прихода второй волны на востоке. Накапливаются, накапливаются, (войска РФ — ред.), мы об этом говорили. Сроки разные: от двух-трех суток, до семи. Где-то в этот период должны попереть Другие эшелоны, приехавшие из России, перекинуты с севера.Русское командование уже отметилось в этой войне тем, что оно вводит свои силы частями.С нездоровым нетерпением в стиле "надо же что-то делать". На юге, от Марьинки до Угледара, они пройти не могут. Хотя пытаются", — сказал он.

Также, по его словам, войска РФ продолжают "жать" Мариуполь.

"Да, и героически сходили в районе села Александровка, это чуть севернее Новой Каховки, в какое-то там наступление положили роту свою. Видимо для того, чтобы обозначить направление движения: этот правый берег Днепра, туда на север, чтобы мы опрокидывали силы, боялись и не особо атаковали на юге. Потому что мы там лезем вперед на юге", – отметил он.

Напомним, Арестович озвучил список российских кандидатов на ликвидацию, если они не справятся с задачами в Украине.

Читайте также:

Следующая публикация