Зеленский: "Следующие планы России – уничтожение других государств"

Президент Украины подчеркнул, что Россия планирует уничтожать и другие государства как в Европе, так и в Азии.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля выступил перед парламентом Южной Кореи.

В своем обращении президент Украины подчеркнул, что война России против Украины – это только начало. Страна-агресор планирует уничтожать и другие государства как в Европе, так и в Азии.

"Это столкновение двух разных миров. Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, просто стремились к гармонии для себя, для своих детей. Думали о будущем. И мира людей, специально униженных своим государством в течение десятилетий, специально загнанных в бедность, и бесправие, чтобы их власть могла направить их на любые авантюры. На любую войну против соседей. И это война России не просто на покорение Украины. Это только первый шаг. Сначала Россия хочет уничтожить нашу независимость, наше государство, разорвать ее. Хочет уничтожить все, что делает нас украинцами, делает нас отдельной нацией. А потом пойти дальше, в Европу, дальше – в Азию", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что на оккупированной украинской территории российские военные целенаправленно искали учителей, и любых людей, связанных с армией и функционированием государства, активистов и журналистов, всех, кто воспитывал и защищал национальную идею. Таких людей похищали и убивали. Сознательно. Это был приказ. И это была стратегия.

«Но Россия только начала с Украины. Следующие шаги их плана – это уничтожение других государств, для того, чтобы уничтожить все, что позволяет жить. Жить другим народам", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский рассказал об уничтожении инфраструктуры городов Украины.

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