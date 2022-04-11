Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно: Арестович объяснил, почему

Также советник главы Офиса президента объяснил, как военные облегчили осаду города.

Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно.

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Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Моя личная оценка по Мариуполю не изменилась и заключается она в том, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно", — сказал Арестович.

Также он объяснил, почему, на его взгляд, сделать это сейчас невозможно.

"Любые деблокировочные войска не пройдут туда, а даже если пройдут, то не смогут деблокировать: не хватит сейчас сил и средств. Что нужно сделать в отношении Мариуполя: снимать осаду или облегчать ее можно косвенным путем", — сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента объяснил, что было сделано украинскими войсками для того, чтобы облегчить осаду Мариуполя.

"Снабжение российских военных прерывалось из-за повреждения железной дороги в Крыму, Мелитополе. Второе: наносилось ударов по бердянскому порту и они (россияне. — Ред.) прекратили поставки морским путем. Третье: туда летали наши вертолеты, вывозили раненых, завозили боеприпасы, пока не сбили вертолет и наши бойцы не попали в плен, потому что маршрут стал известен и его уже потом так не реализуешь. И четвертое: наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасыватся и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяет все силы и средства использовать против Мариуполя", — рассказал Арестович.

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