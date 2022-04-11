Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно: Арестович объяснил, почему

Также советник главы Офиса президента объяснил, как военные облегчили осаду города.
Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Моя личная оценка по Мариуполю не изменилась и заключается она в том, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно", — сказал Арестович.
Также он объяснил, почему, на его взгляд, сделать это сейчас невозможно.
"Любые деблокировочные войска не пройдут туда, а даже если пройдут, то не смогут деблокировать: не хватит сейчас сил и средств. Что нужно сделать в отношении Мариуполя: снимать осаду или облегчать ее можно косвенным путем", — сказал Арестович.
Советник главы Офиса президента объяснил, что было сделано украинскими войсками для того, чтобы облегчить осаду Мариуполя.
"Снабжение российских военных прерывалось из-за повреждения железной дороги в Крыму, Мелитополе. Второе: наносилось ударов по бердянскому порту и они (россияне. — Ред.) прекратили поставки морским путем. Третье: туда летали наши вертолеты, вывозили раненых, завозили боеприпасы, пока не сбили вертолет и наши бойцы не попали в плен, потому что маршрут стал известен и его уже потом так не реализуешь. И четвертое: наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасыватся и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяет все силы и средства использовать против Мариуполя", — рассказал Арестович.
Читайте также:
- Война России против Украины: ситуация в Мариуполе в режиме онлайн
- "Вы задумывались над тем, как сражаться в таких условиях?": заместитель командира полка "Азов" рассказал об обороне Мариуполя
- Оккупанты и дальше пытаются взять под контроль Мариуполь, Попасную, Рубежное и другие города Донбасса: ВСУ держат оборону