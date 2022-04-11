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Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно: Арестович объяснил, почему

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Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно: Арестович объяснил, почему

Getty Images

Также советник главы Офиса президента объяснил, как военные облегчили осаду города.

Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Моя личная оценка по Мариуполю не изменилась и заключается она в том, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно", — сказал Арестович.

Также он объяснил, почему, на его взгляд, сделать это сейчас невозможно.

"Любые деблокировочные войска не пройдут туда, а даже если пройдут, то не смогут деблокировать: не хватит сейчас сил и средств. Что нужно сделать в отношении Мариуполя: снимать осаду или облегчать ее можно косвенным путем", — сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента объяснил, что было сделано украинскими войсками для того, чтобы облегчить осаду Мариуполя.

"Снабжение российских военных прерывалось из-за повреждения железной дороги в Крыму, Мелитополе. Второе: наносилось ударов по бердянскому порту и они (россияне. — Ред.) прекратили поставки морским путем. Третье: туда летали наши вертолеты, вывозили раненых, завозили боеприпасы, пока не сбили вертолет и наши бойцы не попали в плен, потому что маршрут стал известен и его уже потом так не реализуешь. И четвертое: наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасыватся и делать отсечный фланг в сторону Запорожья и не позволяет все силы и средства использовать против Мариуполя", — рассказал Арестович.

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