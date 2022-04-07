Охоронятиме злітну смугу: в Україні арештували літак Медведчука

Борт арештували відповідно до рішення РНБО.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що небо над Києвом під надійної охороною ЗСУ. Також він повідомив, що в Україні арештували літак кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це секретар РНБО повідомив у соцмережах.
Данілов наголосив, що літак був вчасно був заарештований відповідно до рішення РНБО України.
"Майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний борт путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу. Все буде Україна", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, суд заарештував майно Медведчука та планує перерахувати гроші з реалізації ЗСУ.
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