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Охоронятиме злітну смугу: в Україні арештували літак Медведчука

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Охоронятиме злітну смугу: в Україні арештували літак Медведчука

Фото: Олексій Данілов

Борт арештували відповідно до рішення РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що небо над Києвом під надійної охороною ЗСУ. Також він повідомив, що в Україні арештували літак кума Путіна Віктора Медведчука. 

Про це секретар РНБО повідомив у соцмережах. 

Данілов наголосив, що літак був вчасно був заарештований відповідно до рішення РНБО України.

"Майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний борт путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу. Все буде Україна", - наголосив Данілов. 

Нагадаємо, суд заарештував майно Медведчука та планує перерахувати гроші з реалізації ЗСУ.

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