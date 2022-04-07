Росія хоче окупувати весь Донбас до 9 травня – Волкер

Водночас експредставник Держдепу США зазначив, що збройні сили Росії перебувають у не дуже доброму стані.

Російські військові намагаються посилити атаки на сході України. Ймовірно, вони хочуть окупувати увесь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".

Про це розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "24 каналу".

Також читайте Битва за Донбас зараз буде ключовою і визначить подальший хід війни - Єрмак

Вони (росіяни – ред.) намагаються посилити атаки на Донбасі, та, думаю, окупувати увесь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу", – зазначив експредставник Держдепу США.

За словами Волкера, збройні сили Росії перебувають у не дуже доброму стані.

"Якщо навіть поповнити вже наявні бойові підрозділи призовниками й резервістами, які не тренувалися, а також другосортною технікою, замість тієї, що була на початку війни, шансів досягти навіть обмежених цілей у росіян небагато. Також у них не зникнуть проблеми з командуванням. Водночас Україні потрібна уся можлива допомога Заходу: різні види озброєння, включно з артилерією, бойовими машинами, танками, – наголосив Волкер.

Це необхідно для того, аби українська армія могла просуватись вперед, а також повертати й утримувати під контролем території, з яких виганятимуть росіян.

"Думаю, зараз той момент, коли Україна має перевагу у війні. Важливо, щоб Захід щоразу більше схилявся до того, аби надати українським Збройним Силам усю потрібну техніку", – додав експредставник Держдепу США.\

Нагадаємо, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступальної операції на схід України.

Читайте також: