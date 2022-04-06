Окупанти готуються до наступу на схід України - Міноборони

Росія 42 добу продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовку наступальної операції на схід України.
Про це 6 квітня повідомили в Міністерстві оборони України.
Метою ворога є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, окупанти продовжують блокувати та обстрілювати з артилерії Харків, не полишають спроб штурму Маріуполя. Успіху не мають. Ворог також активно застосовує заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.
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