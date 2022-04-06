Укроборонпром звільнив директора ДП "Антонов"

Сергій Бичков очолював "Антонов" з травня минулого року.
Державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.
Про це повідомляють "Схеми".
Відповідний наказ видав генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
"Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства "Антонов", звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України" – йдеться у наказі Гусєва.
Сергія Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року він виконував обов'язки керівника держкомпанії.
Зазначимо, що командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.
У ДП "Антонов" відповіли, що заява командир екіпажу ґрунтується винятково на його особистих думках та оціночних судженнях.
Нагадаємо, щоб добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярда доларів.
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