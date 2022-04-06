Укроборонпром звільнив директора ДП "Антонов"

Сергій Бичков очолював "Антонов" з травня минулого року.

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

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Про це повідомляють "Схеми".

Відповідний наказ видав генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства "Антонов", звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України" – йдеться у наказі Гусєва.

Сергія Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року він виконував обов'язки керівника держкомпанії.

Зазначимо, що командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

У ДП "Антонов" відповіли, що заява командир екіпажу ґрунтується винятково на його особистих думках та оціночних судженнях.

Нагадаємо, щоб добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярда доларів.

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