Укроборонпром уволил директора ГП "Антонов"

Сергей Бычков возглавлял "Антонов" с мая прошлого года.

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

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Об этом сообщают "Схемы".

Соответствующий приказ издал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Бычкова Сергея Андреевича, генерального директора государственного предприятия "Антонов", уволить 4 апреля 2022 года с работы в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в приказе Гусева.

Сергей Бычков был назначен на должность генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 он исполнял обязанности руководителя госкомпании.

Отметим, что командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мрію" на аэродроме Гостомеля.

В ГП "Антонов" ответили, что заявление командир экипажа основывается исключительно на его личных мнениях и оценочных суждениях.

Напомним, чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрія", необходимо около 1 миллиарда долларов.

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