Укроборонпром уволил директора ГП "Антонов"

Сергей Бычков возглавлял "Антонов" с мая прошлого года.
Государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.
Об этом сообщают "Схемы".
Соответствующий приказ издал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.
"Бычкова Сергея Андреевича, генерального директора государственного предприятия "Антонов", уволить 4 апреля 2022 года с работы в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в приказе Гусева.
Сергей Бычков был назначен на должность генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 он исполнял обязанности руководителя госкомпании.
Отметим, что командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мрію" на аэродроме Гостомеля.
В ГП "Антонов" ответили, что заявление командир экипажа основывается исключительно на его личных мнениях и оценочных суждениях.
Напомним, чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрія", необходимо около 1 миллиарда долларов.
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