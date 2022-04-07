Россия хочет оккупировать весь Донбасс до 9 мая – Волкер

В то же время экспредставитель Госдепа США отметил, что вооруженные силы России находятся в не очень хорошем состоянии.

Российские военные пытаются усилить атаки на востоке Украины. Вероятно, они хотят оккупировать весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о победе.

Об этом рассказал экспредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью "24 каналу".

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Они (русские – ред.) пытаются усилить атаки на Донбассе, и, думаю, оккупировать весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе", – отметил экспредставитель Госдепа США.

По словам Волкера, вооруженные силы России находятся в не очень хорошем состоянии.

"Если даже пополнить уже имеющиеся боевые подразделения не тренировавшимися призывниками и резервистами, а также второсортной техникой вместо той, что была в начале войны, шансов достичь даже ограниченных целей у россиян немного. Также у них не исчезнут проблемы с командованием. В то же время Украине нужна вся возможная помощь Западу: разные виды вооружения, включая артиллерию, боевые машины, танки, – подчеркнул Волкер.

Это необходимо, чтобы украинская армия могла продвигаться вперед, а также возвращать и удерживать под контролем территории, с которых будут выгонять россиян.

"Думаю, сейчас тот момент, когда Украина имеет преимущество в войне. Важно, чтобы Запад все больше склонялся к тому, чтобы предоставить украинским Вооруженным Силам всю необходимую технику", — добавил экс-представитель Госдепа США.

Напомним, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

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