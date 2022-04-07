В Гостомеле внедряют жесткий комендантский час, чтобы очистить город от снарядов, мародеров и ДРГ

Проезд на частных автомобилях в город под запретом.

В освобожденном от оккупантов Гостомеле сейчас усилен комендантский час — он будет действовать до 14 апреля. За это время саперы должны очистить город от опасных снарядов и обломков ракет. А подразделения Национальной гвардии вместе с правоохранителями будут защищать город от мародеров и будут обнаруживать вражеские ДРГ.

Об этом говорится в ТСН.

Велосипеды, бытовая техника и детские конструкторы – в одном дворе нацгвардейцы обнаружили склад ограбленного. Сюда мародеры стягивали сворованное в заброшенных домах и магазинах. Воров поймали, когда они пытались пролезть на одно из предприятий, дорога к которому усеяна минными ловушками оставили российские оккупанты. «Даже не побоявшись потерять свою жизнь, потому что там на поле не сдетонировавшие мины, пытались украсть солярку. С каждым из них мы не нашли удостоверений, что они граждане Украины», — рассказывают нацгвардейцы.

Нарушителей передали свидетельство-оперативной группе, которая будет расследовать, откуда прибыли мужчины и сколько еще скрытых складов с награбленным успели собрать.

Командир роты одного из подразделений Нацгвардии на боевом дежурстве с 22 февраля. С тех пор дома не был, 5-летнего сына видит только по видеосвязи. Имея опыт боевых действий на востоке Украины в 2014 году, хорошо изучил поведение оккупанта.

«Тактика действий у них не изменилась, они всегда прикрываются людьми. В некоторых зданиях проезжая видно было, что 100% использовали людей как живой щит, потому что именно танки русские. В соседнем дворе стояла тяжелая бронированная техника, ящики от РПГ заряды, там дальше танковых зарядов», — говорит командир.

Многочисленные ящики из-под патронов с русской и советской маркировкой, сломанный забор и сплошной беспорядок. В одном из дворов оккупанты обустроили себе хранение боеприпасов. Владельцы дома до сих пор не знают, что их двор теперь взрывоопасен и его саперы вскоре будут тщательно осматриваться.

Гильзы от русского оружия и вдребезги простреленные окна и двери – в комплексе Ирпеня на несколько домов оккупанты отстреливались от наших защитников. 35-летний Максим возит продукты в Гостомель. В свой недавно приобретенный дом в Ирпене заехал впервые, когда вывез жену с ребенком подальше от столицы. «Нет слов, что я вам могу сказать, когда ты работаешь всю жизнь, чтобы приобрести и просто приходит какое-нибудь животное и выламывает все, уничтожает все, что у тебя было», — говорят местные жители.

Усиленный комендантский час в Гостомеле продлится до 14 апреля. За это время саперы будут собирать опасные снаряды и неразорванные боеприпасы, а коммунальщики будут чинить линии электросетей. Проезд на машинах в город также будет под запретом.

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