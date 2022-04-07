В Бородянке враг целил в подвалы, где прятались люди, а спасать уцелевших не давал постоянными обстрелами

В Бородянке враг целил в подвалы, где прятались люди, а спасать уцелевших не давал постоянными обстрелами

Только сейчас спасатели смогут начать разбирать завалы.

После замученной Бучи еще одним синонимом зверств российских оккупантов становится такой же небольшой городок под Киевом – Бородянка. После месяца в оккупации он превратился в руину. Почти в каждом частном дворе – простреленные окна, изуродованные дороги. На улицах – разбита техника врага. Светлая, теплая и воды в поселке нет. Взрывотехники разминируют территорию. Спасательные бригады взялись разбирать завалы, где во время бомбежек прятались десятки человек. Ведь, как рассказывают местные, русские изверги не давали возможности кого-то спасти. Просто расстреливали тех, кто пытался вытащить из-под завалов своих друзей и соседей.

Об этом говорится в ТСН.

Сплошное пепелище, ни одного уцелевшего дома – так после ухода оккупантов выглядит Бородянка. Черные от копоти, разрушенные многоэтажки и частные дома, разбитые автомобили. Посреди улиц – сгорелая техника. Через Бородянку пролегал путь на Киев. Массированные обстрелы, авианалеты и артиллерия, в городе шли ожесточенные бои, но сейчас здесь украинский флаг.

Бородянка / фото: Нина Грушецкая

Из разбитых окон выглядывают местные жители, которых впервые пустили в их квартиры. Галина Владимировна прожила здесь 36 лет. Женщина вся дрожит от пережитого. Говорит, только танки зашли на их улицу — они побежали в подвал. Во время авиаударов им удалось спастись.

«Это такое страшное, это нельзя предать словами. В первый раз пришли, так я уже и не плачу, у меня уже слез нет. У меня племянника в Буче убили. А в Блиставице – племянницу», — рассказывает женщина.

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Под завалами в соседнем доме были люди. Она точно знает имена и фамилии не менее четырех. «Сразу, когда летели эти страшные снаряды, другие побежали туда. В тот дом, где уцелел, а они в каптерке сидели, где был склад для ресторана. Они сидели и их там и привалило. Они там и кричали и все, но они (русские - ред.) не давали туда людям зайти. Так целый месяц, когда они здесь сидели, ни разу не дали подойти, там мать и кричала, и все», – вспоминает женщина.

В подвале этого дома скрывался Олег, говорит, в пятерых они смогли выбраться из-под завалов. Убежден, что русские войска целенаправленно били по бомбоубежищам, где прятались люди. Через несколько дней здесь сбросили не менее 10 авиабомб. «Людей без вести пропавших много. Там был подвал основной, так это первое, что ушло. Завалили, где был вход в подвал», – рассказывает мужчина.

Бородянка / фото: Нина Грушецкая

Кирпич за кирпичом спасатели разбирают завалы соседнего дома. Они только сейчас получили сюда доступ. Бородянка – одно из самых разрушенных мест Киевской области. Спасателям нужна неделя, чтобы разобрать только одно место. Пытались еще месяц назад, сразу после авиаудара, расчистить завалы, однако враг начал обстреливать технику и спасательную бригаду.

Олег выбирается из квартиры своей 78-летней мамы. Весь испачкан пылью, выносит то, что уцелело – вещи и фотографию отца. «Они прятались здесь в подвале, когда был взрыв, их завалило. Люди их отрыли, и они побежали в сторону реки. Затем они ночью прятались в одноэтажных домах. Утром машиной забрали. Этот дом уже не пригоден, там уже по стенам пошли трещины, крыша провалена — аварийно опасно, будем что-то думать, будем искать», — говорит мужчина.

До оккупации в Бородянке жили 13 тысяч человек. Часть из них – эвакуировалась в начале войны. Сейчас уже известно о десятках гражданских, погибших от рук рашистов. Однако цифра не окончательная, поскольку завалов еще не разобрали.

Бородянка / фото: Нина Грушецкая

Украинские власти говорят, что зверства российских солдат в Бородянке, возможно, были даже страшнее, чем в Буче. Там, в Буче, после ухода армии РФ на улицах нашли трупы расстрелянных в упор людей со связанными за спиной руками. Там тоже нашли братские могилы, где лежали сотни тел.

В 1240 году Бородянку сожгла орда Батыя, в XXI веке его сожгла русская орда.

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