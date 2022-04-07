Фильмы, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Эти картины помогут понять свое происхождение, историю и культуру.
Журнал September опубликовал в Instagram подборку фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец и украинка, чтобы почувствовать свою историю и понять, кто мы.
"О нации, языке, культуре, людях, предках. Об уничтожении россией, приходе большевиков, Голодоморе. О том, кто мы, украинцы. Смотрите всегда критически, учите историю и узнавайте. Не воспринимайте все на веру", — говорится в сообщении.
Фильмы:
- "Волинь 2016"
- "Заборонений"
- "Захар Беркут"
- "Таємниці великих українців"
- "Гіркі жнива"
- "Соловей співає"
- "Черкаси"
- "Спадок нації"
- "Рутенія"
- "Поводир"
- "Той, хто пройшов крізь вогонь"
- "Україна"
- "Повернення своєї історії"
- "Сага"
- "Скарби нації"
- "Чорний ворон"
- "І будуть люди"
- "Чужа молитва"
- "Залізна сотня"
- "Тіні забутих предків"
- "Іловайськ"
- "Міф"
- "Справа Василя Стуса"
- "Погані дороги"
- "Червоний"
- "Козаки йдуть"
- "Останній бункер"
- "Золото Карпат"
- "Битва під Севастополем"
- "Додому".
(чтобы посмотреть список других фильмов, листайте вправо)
"Чтобы не забыть все ужасы, которые творит россия, нужно:
- Знать свою историю, подлинную. Вспомнить все войны, все уничтожения со стороны россии, чтобы больше НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ.
- Понять, что русский язык в жизни украинцев не просто так. "Не так сложилась жизнь и история", а это было сознательное уничтожение украинского языка годами, чтобы насадить все русское.
- Понять, как жили наши предки и кто мы на самом деле. Только по-настоящему осознав историю, мы можем изменить наше будущее к лучшему.
- Нырнуть в прошлое и понять почему мы такие, какие мы есть".
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