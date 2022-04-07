Фильмы, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Эти картины помогут понять свое происхождение, историю и культуру.

Журнал September опубликовал в Instagram подборку фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец и украинка, чтобы почувствовать свою историю и понять, кто мы.

"О нации, языке, культуре, людях, предках. Об уничтожении россией, приходе большевиков, Голодоморе. О том, кто мы, украинцы. Смотрите всегда критически, учите историю и узнавайте. Не воспринимайте все на веру", — говорится в сообщении.

Фильмы:

"Волинь 2016"

"Заборонений"

"Захар Беркут"

"Таємниці великих українців"

"Гіркі жнива"

"Соловей співає"

"Черкаси"

"Спадок нації"

"Рутенія"

"Поводир"

"Той, хто пройшов крізь вогонь"

"Україна"

"Повернення своєї історії"

"Сага"

"Скарби нації"

"Чорний ворон"

"І будуть люди"

"Чужа молитва"

"Залізна сотня"

"Тіні забутих предків"

"Іловайськ"

"Міф"

"Справа Василя Стуса"

"Погані дороги"

"Червоний"

"Козаки йдуть"

"Останній бункер"

"Золото Карпат"

"Битва під Севастополем"

"Додому".

(чтобы посмотреть список других фильмов, листайте вправо)

"Чтобы не забыть все ужасы, которые творит россия, нужно:

Знать свою историю, подлинную. Вспомнить все войны, все уничтожения со стороны россии, чтобы больше НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ.

Понять, что русский язык в жизни украинцев не просто так. "Не так сложилась жизнь и история", а это было сознательное уничтожение украинского языка годами, чтобы насадить все русское.

Понять, как жили наши предки и кто мы на самом деле. Только по-настоящему осознав историю, мы можем изменить наше будущее к лучшему.

Нырнуть в прошлое и понять почему мы такие, какие мы есть".

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