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Фильмы, которые стоит посмотреть каждому украинцу

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Фильмы, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Getty Images

Эти картины помогут понять свое происхождение, историю и культуру.

Журнал September опубликовал в Instagram подборку фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец и украинка, чтобы почувствовать свою историю и понять, кто мы.

"О нации, языке, культуре, людях, предках. Об уничтожении россией, приходе большевиков, Голодоморе. О том, кто мы, украинцы. Смотрите всегда критически, учите историю и узнавайте. Не воспринимайте все на веру", — говорится в сообщении.

Фильмы:

  • "Волинь 2016"
  • "Заборонений"
  • "Захар Беркут"
  • "Таємниці великих українців"
  • "Гіркі жнива"
  • "Соловей співає"
  • "Черкаси"
  • "Спадок нації"
  • "Рутенія"
  • "Поводир"
  • "Той, хто пройшов крізь вогонь"
  • "Україна"
  • "Повернення своєї історії"
  • "Сага"
  • "Скарби нації"
  • "Чорний ворон"
  • "І будуть люди"
  • "Чужа молитва"
  • "Залізна сотня"
  • "Тіні забутих предків"
  • "Іловайськ"
  • "Міф"
  • "Справа Василя Стуса"
  • "Погані дороги"
  • "Червоний"
  • "Козаки йдуть"
  • "Останній бункер"
  • "Золото Карпат"
  • "Битва під Севастополем"
  • "Додому".

(чтобы посмотреть список других фильмов, листайте вправо)

"Чтобы не забыть все ужасы, которые творит россия, нужно:

  • Знать свою историю, подлинную. Вспомнить все войны, все уничтожения со стороны россии, чтобы больше НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ.
  • Понять, что русский язык в жизни украинцев не просто так. "Не так сложилась жизнь и история", а это было сознательное уничтожение украинского языка годами, чтобы насадить все русское.
  • Понять, как жили наши предки и кто мы на самом деле. Только по-настоящему осознав историю, мы можем изменить наше будущее к лучшему.
  • Нырнуть в прошлое и понять почему мы такие, какие мы есть".

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