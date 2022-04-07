УЕФА не планирует прекращать трансляции турниров на территории страны-агрессора

Исполком союза не рассматривал этот вопрос.

Еврокубки и другие турниры под эгидой УЕФА пока будут транслироваться в России.

Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

"Мы это еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется с каждым днем, поэтому мы увидим, что будет.

Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений по этому поводу нет", – сказал Чеферин на заседании исполкома УЕФА.

Напомним, что ранее УЕФА из-за агрессии России в Украине расторг многомиллионный контракт с Газпромом.

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