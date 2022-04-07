На Слобожанском направлении враг готовится к наступлению – Генштаб

На Слобожанском направлении враг готовится к наступлению – Генштаб

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 7 апреля.

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"В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов", — отмечается в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

"Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, которые после ухода из Украины восстанавливают боеспособность и осуществляют перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении", - говорится в сводке.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны.

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