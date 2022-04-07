На Слобожанському напрямку ворог готується до наступу - Генштаб

В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 квітня.
"В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів", - зазначається у дописі.
За даними Генштабу, окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.
"Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки Білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас зараз буде ключовою та визначить подальший хід війни.
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