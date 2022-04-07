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Генасамблея ООН зупинила участь Росії в Раді з прав людини

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Генасамблея ООН зупинила участь Росії в Раді з прав людини

Getty Images

Військовим злочинцям не місце в органах ООН.

Генасамблея ООН призупинила роботу країни-агресорки у Раді ООН з прав людини. Це сталось через постійні порушення прав людини в Україні російськими військовими.

Відповідне рішення ООН ухвалила 7 квітня. 

За відповідне рішення проголосувало 93 країни, 24 - були проти. 

"Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини щойно призупинено. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії", - написав голова українського МЗС Дмитро Кулеба. 

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Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині. 

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей. 

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