Генасамблея ООН зупинила участь Росії в Раді з прав людини

Генасамблея ООН зупинила участь Росії в Раді з прав людини

Військовим злочинцям не місце в органах ООН.

Генасамблея ООН призупинила роботу країни-агресорки у Раді ООН з прав людини. Це сталось через постійні порушення прав людини в Україні російськими військовими.

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Відповідне рішення ООН ухвалила 7 квітня.

За відповідне рішення проголосувало 93 країни, 24 - були проти.

" Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини щойно призупинено. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії", - написав голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині.

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.