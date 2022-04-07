Крім України, цей конфлікт може розростися – Столтенберг

Крім України, цей конфлікт може розростися – Столтенберг

Альянс зміцнює свої позиції на східному фланзі, повідомив генсек.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що окрім України, "цей конфлікт" може розростися та закликав не допустити ескалації.

Про це генсек Альянсу сказав на брифінгу після зустрічі голів МЗС країн НАТО 7 квітня.

"Зрозуміло, що крім України, цей конфлікт може розростися. Ми зараз маємо не допустити ескалації. Ми скерували свої зусилля на недопущення ескалації. Ми зберігаємо єдність та зміцнюємо позиції на східному фланзі", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 3 квітня представники Білого дому та НАТО заявили, що війна в Україні ще далека до свого закінчення. Зокрема, генсек Альянсу сказав, що "нам не варто бути занадто оптимістичними, оскільки атаки триватимуть".

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