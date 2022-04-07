Помимо Украины, этот конфликт может разрастись – Столтенберг

Альянс укрепляет свои позиции на восточном фланге, сообщил генсек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что кроме Украины "этот конфликт" может разрастись и призвал не допустить эскалации.

Об этом генсек Альянса сказал на брифинге после встречи глав МИД стран НАТО 7 апреля.

"Понятно, что кроме Украины, этот конфликт может разрастись. Мы сейчас не должны допустить эскалации. Мы направили свои усилия на недопущение эскалации. Мы сохраняем единство и укрепляем позиции на восточном фланге", — сказал Столтенберг.

Напомним, 3 апреля представители Белого дома и НАТО заявили, что война в Украине еще далека до завершения. В частности, генсек Альянса сказал, что "нам не следует быть слишком оптимистичными, поскольку атаки будут продолжаться".

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