Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов.
Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на развязанную Москвой войну в Украину. Законопроект поддержали более половины сенаторов.
Об этом шла речь во время заседания Сената.
Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.
Напомним, в ходе сегодняшнего заседания сенаторы одобрили упразднение статуса наибольшего содействия в торговле для России.
В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 7 апреля.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны.
Читайте также: