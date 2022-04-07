Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России

Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов.

Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на развязанную Москвой войну в Украину. Законопроект поддержали более половины сенаторов.

Об этом шла речь во время заседания Сената.

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания сенаторы одобрили упразднение статуса наибольшего содействия в торговле для России.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 7 апреля.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны.

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